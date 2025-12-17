Concerto di Natale dal gusto rock | appuntamento il 20 dicembre al Seminario

Preparati a vivere un Natale diverso dal solito: il 20 dicembre al Seminario SOLIDARIETÀ si tiene il concerto di Natale dal gusto rock. Un evento speciale, giunto alla sua 19ª edizione, promosso dalla Proloco di Bergamo in collaborazione con il Comune, che trasforma lo spirito natalizio con energia e passione musicale. Un appuntamento imperdibile per celebrare le festività con ritmo e solidarietà.

SOLIDARIETÀ. Il 19° concerto di Natale della Proloco di Bergamo, e promosso in collaborazione con il Comune, quest’anno avrà il sapore del rock. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

