La grande sete Sisma e crisi climatica l’acquedotto del futuro muove i primi passi

L’acquedotto antisismico del Pescara si sta sviluppando in risposta alle sfide di crisi climatica e sismicità. Mercoledì 14 gennaio, si avvieranno i lavori di perforazione della galleria di Grisciano, che rappresentano un passo importante per il futuro della gestione idrica nella regione. Questi interventi mirano a garantire un approvvigionamento più sicuro e resiliente di fronte alle emergenze ambientali.

L’acquedotto antisismico del Pescara compie passi avanti. Uno di questi, fondamentale, avrà luogo mercoledì 14 gennaio prossimo quando nel corso di una cerimonia prevista in mattinata prenderanno il via le operazioni di perforazione della galleria di Grisciano per quattro chilometri emezzo di lunghezza. In particolare, verrà posizionata una speciale trivella in grado di scavare circa 8 metri al giorno (ottemperando a tutte le varie fasi della lavorazione), affrontando quindi i 5 chilometri previsti. Fin qui non era stato possibile effettuare la sua posa e la messa in funzione poiché la rete elettrica non aveva la necessaria potenza; l’Enel ha sopperito a questo problema dotando la rete della potenza indispensabile per sostenere gli alti consumi della trivella che, per completare l’opera, dovrebbe impiegare un anno e mezzo o due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La grande sete . Sisma e crisi climatica, l’acquedotto del futuro muove i primi passi Leggi anche: Yildiz Juve, futuro in bilico? La Premier League muove i primi passi mentre i bianconeri lavorano al rinnovo del numero 10 Leggi anche: Chanel Totti muove i primi passi da influencer con maxi occhiali e bomber griffato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Municipalità Bagnoli occupata, incontri pubblici crisi sisma - Continua nel quartiere Bagnoli di Napoli, zona interessata alla crisi sismica dovuta al bradisismo dei Campi Flegrei, l'occupazione della sede della decima Municipalità da parte degli attivisti dell' ... ansa.it La grande sete della Puglia. Da oggi a fine ottobre vietato riempire piscine e annaffiare giardini con l'acqua potabile... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.