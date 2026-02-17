17 febbraio Madonna dei Migranti | la protezione celeste per chi lascia la propria terra
Il 17 febbraio si celebra la Madonna dei Migranti, un momento dedicato a chi lascia il proprio paese in cerca di sicurezza. Questa ricorrenza ricorda come molte persone affrontino viaggi lunghi e pericolosi, spesso senza sapere cosa troveranno dall'altra parte. La devozione si concentra sull’aiutare i migranti a trovare conforto e protezione, come successe alla Sacra Famiglia, che dovette fuggire in una terra straniera per sfuggire alla persecuzione.
Oggi si ricorda la devozione alla Madonna dei Migranti. Anche la Sacra Famiglia di Nazareth conobbe le difficoltà di chi, costretto ad abbandonare la propria terra, deve fuggire in una terra straniera per nulla accogliente. Nel sud del Brasile, a Florianópolis, sorge una Cattedrale dedicata alla Vergine Maria dove la Madonna viene invocata con il titolo di Nostra Signora degli emigranti. In origine la città si chiamava proprio così: Nossa Senhora do Desterro ovvero ‘Nostra Signora degli Emigranti’ (letteralmente Nostra Signora dell’esilio). Prima di essere rinominata Florianópolis, la città comunemente nota con il nomignolo di Floripa fu fondata con questo nome nel 1726. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
