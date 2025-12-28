Concerto Kanye West decuplicati i prezzi delle camere C’è chi lascia la propria casa e l’affitta
Reggio Emilia, 28 dicembre 2025 – Il concerto di Kanye West previsto per sabato 18 luglio all’Rcf Arena ha scatenato il dibattito pubblico reggiano. A distanza di poco più di una settimana dall’annuncio dell’evento, sono state tante le voci che si sono levate contro il rapper americano, sottolineando soprattutto alcune sue posizioni ed uscite di stampo nazista e antisemita. Dunque anche davanti al classico piatto di cappelletti, in questi giorni di festa, non saranno mancati dibattiti in famiglia, chi a favore e chi contro. Kanye West, quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia I fan a Reggio e l’indotto economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Concerto Kanye West, decuplicati i prezzi delle camere. C’è chi lascia la propria casa e l’affitta.
