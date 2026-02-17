116117 a Trieste Riccardi ha ragione | la Fp Cgil difende la scelta

Il numero unico europeo 116-117 per le cure non urgenti ha scatenato il dibattito tra i sindacati in Friuli Venezia Giulia, dopo che Riccardi ha sostenuto che la sua presenza è fondamentale. La Fp Cgil si schiera a favore di questa scelta e difende l’utilizzo di questa linea telefonica, anche in considerazione delle segnalazioni di cittadini che trovano difficile ottenere assistenza senza code o tempi di attesa.

Il numero unico europeo 116-117 per le cure non urgenti accende il confronto tra sindacati in Friuli Venezia Giulia. Uil Fpl, Nursind e Cisl Fp ne sostengono l'attivazione, ma chiedono che sia "davvero regionale", con titolarità e governance direttamente in capo a una struttura centrale come SoresAzienda Regionale di Coordinamento per la Salute, e non a una singola azienda sanitaria territoriale. A chiarire la posizione della Fp Cgil è la segretaria Orietta Olivo."La collocazione a Trieste ha un suo perché – spiega –. Si sta utilizzando una struttura già esistente, l'ex centrale del 118 di via Farneto, e si sta facendo leva sul know how maturato dai colleghi del territorio.

La CGIL di Arezzo e la Funzione Pubblica si uniranno alla manifestazione di sabato davanti all’ospedale del Valdarno.

Fp Cgil e Cisl Fp chiedono con fermezza di riconoscere ai lavoratori Adi il corretto inquadramento contrattuale.

