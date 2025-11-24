Operaio precipita da un ponteggio | incidente in cantiere a Orsogna

Incidente sul lavoro oggi, 24 novembre, a Orsogna. A rimanere ferito è stato un operaio di 54 anni, di nazionalità romena e residente in paese, il quale è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara.L'uomo era al lavoro nel cantiere edile di un palazzo in un vico di corso Trento e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Operaio precipita da un ponteggio: incidente in cantiere a Orsogna

