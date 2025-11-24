Operaio precipita da un ponteggio | incidente in cantiere a Orsogna

Chietitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro oggi, 24 novembre, a Orsogna. A rimanere ferito è stato un operaio di 54 anni, di nazionalità romena e residente in paese, il quale è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara.L'uomo era al lavoro nel cantiere edile di un palazzo in un vico di corso Trento e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

operaio precipita da un ponteggio incidente in cantiere a orsogna

© Chietitoday.it - Operaio precipita da un ponteggio: incidente in cantiere a Orsogna

Contenuti che potrebbero interessarti

operaio precipita ponteggio incidenteOperaio precipita da un ponteggio: incidente in cantiere a Orsogna - Il lavoratore, 54 anni, si trovava ad un'altezza di 9 metri: nella caduta è finito sul tendone esterno di un locale, che ha attenuato l'impatto al suolo. Come scrive chietitoday.it

operaio precipita ponteggio incidenteIncidente sul lavoro a San Giovanni: operaio travolto da un ponteggio delle Mura Latine. È fuori pericolo - Indagini in corso per ricostruire i fatti e capire se nel cantiere fossero rispettate le misure di sicurezza sul lavoro ... Si legge su msn.com

operaio precipita ponteggio incidenteOrsogna. Operaio precipita da ponteggio da nove metri d'altezza - , operaio romeno del 1971, residente in paese, è precipitato da un ponteggio, da un’altezza di circa nove metri, mentre stava lavorando. abruzzolive.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Operaio Precipita Ponteggio Incidente