Zelensky si lamenta e poi vuole garanzie ventennali l’Europa al tavolo e niente concessioni territoriali

Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazioni durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, temendo che le recenti discussioni possano compromettere le garanzie di sicurezza a lungo termine. Durante il suo intervento, il presidente ucraino ha chiesto impegni concreti di vent’anni e ha insistito perché l’Europa partecipi direttamente ai negoziati, senza accettare concessioni territoriali. La richiesta arriva a poche settimane dal prossimo incontro ufficiale a Ginevra.

All'annuale Conferenza sulla Sicurezza di Monaco ha parlato anche Zelensky. Le sue dichiarazioni sull'evoluzione delle trattative arrivano a una settimana dal prossimo round di negoziati, previsto a Ginevra. In Germania il presidente ucraino ribadisce le consuete lamentele e i soliti punti fermi su cui Kiev insiste indipendentemente dallo sviluppo delle operazioni sul campo. In sintesi: niente concessioni territoriali; ingresso nella UE entro il 2027; garanzie di sicurezza almeno ventennali da parte degli Stati Uniti prima di firmare l'accordo di pace con Mosca. Garanzie decennali. Se fosse per Bruxelles e Londra, le garanzie da dare a Kiev sarebbe d'acciaio e durerebbero un secolo.