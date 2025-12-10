Ucraina Meloni scarica Zelensky | Devi fare concessioni territoriali dolorose e appoggia pressing di Trump su accordo per piano di pace

Durante la visita a Roma, Zelensky ha cercato sostegno da Meloni per il piano di pace di Trump, ma l'incontro si è concluso con una presa di posizione decisa da parte della premier italiana. Meloni ha sottolineato la necessità di concessioni territoriali dolorose, distanziandosi dalla richiesta di Zelensky e supportando la pressione di Trump per un accordo negoziato.

Zelensky si era recato in Italia per cercare una sponda proprio da Meloni contro il piano di pace di Trump Meloni scarica Zelensky dopo l'incontro a Roma, a Palazzo Chigi. La premier italiana avrebbe infatti dichiarato all'omologo: "Considera che alcune concessioni dolorose forse sei costrett.

L’incontro tra Zelensky e Giorgia Meloni, Trump torna ad attaccare l’Ucraina e gli alleati rimasti, la Corte di giustizia Ue riconosce la procedura accelerata per giudicare il protocollo Albania, Sudan, atrocità in Kordofan: 114 morti, tra cui 63 bambini Al microfono - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ? Vai su X

Ucraina, si gioca la carta Roma. L'assist di Meloni a Zelensky: «Serve unità tra Usa e Ue». Pressing sulla Russia - C’è una posizione pubblica che Giorgia Meloni può sostenere sulla guerra in Ucraina ed è quella difesa dal governo italiano dall’inizio della guerra. Si legge su ilmessaggero.it