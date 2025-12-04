Ucraina oggi colloqui Usa-Kiev a Miami sul tavolo cessione territori e garanzie di sicurezza Trump | Putin vuole fermare la guerra

Nelle prossime ore, dunque, l’incontro di Miami promette di riaccendere il confronto sulle prospettive di un potenziale accordo tra Ucraina e Russia. I nodi rimangono gli stessi che bloccano ogni intesa da mesi, sponda ucraina: la questione territoriale, le garanzie di sicurezza e il futuro dei rapp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, oggi colloqui Usa-Kiev a Miami, sul tavolo cessione territori e “garanzie di sicurezza”, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”

Ucraina-Russia, nuovo round di colloqui per la pace oggi in Usa: aggiornamenti e ultime news Vai su X

#TG2000 - La trattativa per la guerra in Ucraina. È durato quasi 5 ore il vertice con gli inviati americani Witkoff e Kushner al Cremlino. Oggi era in programma un loro incontro con Zelensky, poi annullato. E Putin lancia un ultimatum a Trump “scelga noi o l’Euro - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, oggi nuovo round di colloqui. Witkoff incontrerà il negoziatore di Kiev a Miami - Dopo il vertice di martedì a Mosca con Vladimir Putin, oggi l'inviato speciale di Donald Tr ... Come scrive msn.com

Ucraina, colloqui di pace Usa-Kiev, Macron: “Mosca non sembra volere la pace” - Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo fanpage.it

Ucraina, salta l’incontro tra inviati USA e Zelensky. Meloni: “Non c’è collaborazione da parte di Mosca” - "Lungo ed amichevole colloquio telefonico con il segretario di Stato Rubio. Riporta fanpage.it

Ucraina, Trump: “Incontro tra Putin, Witkoff e Kushner buono. Secondo loro vuole fine della guerra” – La diretta - (AP Photo/Evan Vucci) È stallo tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Scrive msn.com

Usa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina. leggo.it scrive

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina" - Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Riporta rtl.it