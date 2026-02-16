Youtube esperimento recente potrebbe rendere inutile la campanella delle notifiche
YouTube sta sperimentando una nuova funzione che potrebbe eliminare la necessità di cliccare sulla campanella delle notifiche. La piattaforma ha avviato un test per modificare le notifiche push, cercando di rendere più semplice per gli utenti rimanere aggiornati sui contenuti dei loro canali preferiti, senza dover intervenire manualmente. Se questa novità verrà adottata definitivamente, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con le novità di YouTube.
youtube sta testando una modifica nelle notifiche push che potrebbe modificare drasticamente il modo in cui gli utenti ricevono gli avvisi dai canali seguiti. la sperimentazione riguarda la possibilità che l’opzione «tutte» non garantisca più la ricezione di notifiche push per ogni video, con ripercussioni sugli utenti e sui creatori. notifiche push di youtube: cosa cambia. la selezione di «tutte» non assicura più la ricezione di notifiche push per ciascun nuovo video proveniente da un canale.. qualora si interagisca poco con un canale, potrebbe cessare l’invio delle notifiche push anche se l’impostazione resta attiva. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Youtube aggiornamento impedisce di ricevere le notifiche anche premendo la campanella
Un nuovo aggiornamento di YouTube ha causato problemi agli utenti: non ricevono più notifiche, nemmeno cliccando sulla campanella.
Youtube potrebbe non inviare più notifiche di canale agli utenti meno attivi
YouTube ha deciso di ridurre l'invio delle notifiche di canale agli utenti meno attivi, per migliorare la pertinenza delle comunicazioni.
