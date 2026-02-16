youtube esperimento recente potrebbe rendere inutile la campanella delle notifiche

youtube sta testando una modifica nelle notifiche push che potrebbe modificare drasticamente il modo in cui gli utenti ricevono gli avvisi dai canali seguiti. la sperimentazione riguarda la possibilità che l’opzione «tutte» non garantisca più la ricezione di notifiche push per ogni video, con ripercussioni sugli utenti e sui creatori. notifiche push di youtube: cosa cambia. la selezione di «tutte» non assicura più la ricezione di notifiche push per ciascun nuovo video proveniente da un canale.. qualora si interagisca poco con un canale, potrebbe cessare l’invio delle notifiche push anche se l’impostazione resta attiva. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Un nuovo aggiornamento di YouTube ha causato problemi agli utenti: non ricevono più notifiche, nemmeno cliccando sulla campanella.

YouTube ha deciso di ridurre l'invio delle notifiche di canale agli utenti meno attivi, per migliorare la pertinenza delle comunicazioni.

