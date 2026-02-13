Youtube potrebbe non inviare più notifiche di canale agli utenti meno attivi

YouTube ha deciso di ridurre l'invio delle notifiche di canale agli utenti meno attivi, per migliorare la pertinenza delle comunicazioni. Google sta sperimentando questa modifica per evitare di infastidire chi frequenta poco la piattaforma, concentrando le notifiche su chi interagisce di più. In pratica, gli utenti meno coinvolti riceveranno meno avvisi, sperando di aumentare l'efficacia delle comunicazioni.

Questo testo sintetizza le modifiche in fase di sperimentazione da parte di google su YouTube, mirate a ottimizzare la consegna delle notifiche. Il focus riguarda gli utenti che hanno attivato avvisi per numerosi canali ma non interagiscono con tutti in modo costante. youtube modifica la consegna delle notifiche agli utenti inattivi. in questa fase, una modifica mirata sta venendo testata su un piccolo gruppo di abbonati. L’obiettivo principale riguarda chi ha attivato notifiche per moltissimi canali ma non risponde o interagisce con essi in modo continuativo. obiettivo del test e criteri di attivazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

