Youtube aggiornamento impedisce di ricevere le notifiche anche premendo la campanella

Un nuovo aggiornamento di YouTube ha causato problemi agli utenti: non ricevono più notifiche, nemmeno cliccando sulla campanella. Molti utenti segnalano che, dopo l’ultimo update, le notifiche non arrivano più sul loro telefono o computer, lasciando scoperti nuovi video o live. Un esempio concreto è quello di Marco, che non riceve più avvisi dai suoi canali preferiti, anche se ha attivato le impostazioni correttamente.

youtube occupa un ruolo centrale nell'intrattenimento digitale odierno, offrendo aggiornamenti direttamente dai canali preferiti grazie all'icona della campanella. di recente, youtube ha comunicato l'avvio di un esperimento che potrebbe modificare il comportamento delle notifiche per alcuni utenti iscritti e con l'impostazione All attiva. l'obiettivo è rendere l'esperienza meno sovraccarica e più mirata, mantenendo però la possibilità di restare informati quando si è effettivamente interessati ai contenuti. notifiche youtube: come cambia la gestione per gli iscritti. notifiche youtube: ambito dell'esperimento.