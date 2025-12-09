Conferenza stampa Quina pre Juve Pafos | Sarà una partita difficile ma vogliamo vincere
di Marco Baridon Conferenza stampa Quina pre Juve Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del sesto match di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve ha bisogno di continuità. Dopo aver vinto il primo match contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. LA CONFERENZA STAMPA DI CARCEDO ALLA VIGILIA DI JUVE PAFOS Nel giorno di vigilia, martedì 9 dicembre, Quina interviene in conferenza stampa alle 19 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
