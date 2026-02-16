Yilmaz | Galatasaray-Juve una partita per la Turchia Yildiz è forte ma vinceremo noi

Yilmaz ha dichiarato che la sfida tra Galatasaray e Juventus rappresenta un'occasione importante per la Turchia, a causa dell'alto livello della competizione. Ha anche sottolineato la forza di Yildiz, il giovane talento del club, ma ha assicurato che la squadra ha le capacità per portare a casa la vittoria. Durante la conferenza stampa, ha parlato di come la squadra si sia preparata con impegno, concentrandosi sulle strategie offensive e sulla solidità difensiva.

La sfida viene descritta come estremamente significativa sia per il club sia per il proprio Paese. L’obiettivo dichiarato è offrire una grande prestazione ai tifosi e puntare a una vittoria contro la Juventus, con la squadra pronta a dimostrare compattezza e determinazione. Il focus è sul valore della gara, sul vantaggio che una buona prova può portare alla stagione e sull’esigente pubblico che segue ogni passo della squadra. La mentalità è orientata a una prestazione rigorosa, utile per consolidare fiducia ed entusiasmo. Non è stata registrata una conversazione diretta con Kenan Yildiz, ma i due atleti si seguono sui canali social. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Conferenza stampa Yilmaz pre Galatasaray Juve: «Partita importante per l'intero Paese e non solo per il club. Yildiz? Non ho parlato con lui. Un calciatore forte, ma spero una cosa»

