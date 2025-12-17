Riforma condominio cambia davvero tutto | addio contanti amministratori laureati e cosa succede con i morosi

Il 17 dicembre 2025 rappresenta una svolta per i condomini italiani con l’introduzione della riforma AC 2692. Cambiamenti profondi sono in arrivo, tra cui l’addio ai contanti, l’obbligo di amministratori laureati e nuove regole per i morosi. Una rivoluzione che potrebbe trasformare radicalmente la gestione degli immobili e il rapporto tra condomini e amministratori.

Il 17 dicembre 2025 segna una data di svolta per la gestione degli immobili in Italia con la presentazione ufficiale del disegno di legge AC 2692. Questo provvedimento, sostenuto con forza da Fratelli d'Italia e firmato da Elisabetta Gardini insieme ad altri dieci parlamentari, punta a riscrivere profondamente le norme che regolano la vita condominiale a tredici anni di distanza dall'ultima grande riforma. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire una maggiore trasparenza contabile, elevare la professionalità degli amministratori e tutelare con più efficacia i fornitori che operano all'interno degli stabili.

