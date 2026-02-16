X down oggi 16 febbraio problemi al social | cosa succede

Oggi, 16 febbraio, X ha avuto un guasto che ha bloccato l'accesso alla piattaforma. Il problema ha colpito molti utenti nel primo pomeriggio, impedendo loro di usare il social come al solito. Alcuni hanno segnalato errori di caricamento e crash improvvisi, creando disagi evidenti.

(Adnkronos) – Problemi per X e il social è down oggi 16 febbraio. Nel primo pomeriggio, l'accesso alla piattaforma è diventato sostanzialmente impossibile per molti utenti. Inutile provare ad aprire l'app per caricare i post, pubblicare messaggi o consultare le notifiche. Ad ogni tentativo corrisponde un messaggio che invita a riprovare l'operazione in un altro.