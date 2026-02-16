WWE | Bianca Belair si sottopone a intervento chirurgico al dito

Bianca Belair si sottopone a un intervento chirurgico al dito a causa di un infortunio subito durante l’ultimo evento WWE. La wrestler ha condiviso sui social che l’intervento sarà effettuato questa settimana, per recuperare più rapidamente e tornare in forma. Nei suoi post, ha mostrato anche una radiografia del dito e ha rassicurato i fan sulle sue condizioni.

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Bianca Belair. La superstar WWE ha annunciato attraverso le sue Instagram Stories che si sottoporrà a un intervento chirurgico al dito infortunato. Belair è fuori dall'azione dal suo match a WrestleMania 41, dove aveva riportato multiple fratture a un dito della mano. Nonostante l'infortunio, la EST of WWE è rimasta presente in televisione in alcune occasioni, tra cui WWE Evolution, dove ha arbitrato il No Holds Barred Match tra Jade Cargill e Naomi. La rivalità tra Cargill e Naomi l'ha vista coinvolta direttamente, trovandosi nel mezzo della tensione dopo la rivelazione che era stata proprio Naomi ad attaccare Cargill per prendere il suo posto come partner di Belair nei WWE Women's Tag Team Championship.