wta brisbane 2026 kalinskaya e frech avanzano ai sedicesimi di finale

Nella seconda giornata del WTA 500 di Brisbane 2026, Kalinskaya e Frech si sono qualificate per i sedicesimi di finale. La giornata ha visto completare il programma del primo turno, consolidando la partecipazione delle giocatrici alle fasi successive del torneo.

La seconda giornata del torneo WTA 500 di Brisbane completa il programma dei match valevoli per il primo turno. Avanzano ai sedicesimi di finale la russa Anna Kalinskaya e la polacca Magdalena Frech che si aggiudica la maratona di giornata e sfiderà ora la ceca Linda Noskova. Al termine di una sfida infinita Magdalena Frech doma la ceca Marketa Vondrousova 7-5 6-7(3) 7-6(0) in tre ore e venticinque minuti. La polacca salva due match point nel dodicesimo gioco della terza partita prima di dilagare nel tie-break conclusivo. Anna Kalinskaya rispetta il pronostico favorevole e liquida la ceca Tereza Valentova 6-4 6-4 in un’ora e trentanove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

