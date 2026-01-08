WTA Brisbane 2026 risultati 8 gennaio | Sabalenka ai quarti eliminata Anisimova

Il WTA Brisbane 2026, disputato il 8 gennaio, ha visto alcune sorprese negli ottavi di finale. Sabalenka ha conquistato un posto ai quarti, mentre Anisimova, seconda testa di serie, e Alexandrova, numero 7, sono state eliminate. La competizione prosegue con le sfide dei quarti di finale, offrendo ulteriori spunti di interesse per gli appassionati di tennis femminile.

Il torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, si allinea con il tabellone di singolare femminile ai quarti: nella giornata odierna vengono disputati tutti gli ottavi di finale, e non mancano le sorprese, con le eliminazioni della statunitense Amanda Anisimova, numero 2 del seeding, e della russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 7. La bielorussa Aryna Sabalenka elimina la romena Sorana Cîrstea, battuta con un doppio 6-3, ed affronterà la statunitense Madison Keys, che piega dopo tre ore di gioco la russa Diana Shnaider, sconfitta per 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6 (4). La kazaka Elena Rybakina liquida la spagnola Paula Badosa per 6-3 6-2 ed ai quarti incrocerà la ceca Karolína Muchová, che estromette la russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 7-5.

