colpo wladimiro falcone in porta prenotato per giugno il portiere del lecce

Wladimiro Falcone si prepara a lasciare il Lecce. Secondo le ultime voci, il portiere potrebbe essere acquistato da un club di Serie A già a giugno. Il difensore, considerato uno dei migliori in questa stagione, ha attirato l’interesse di diverse big. La società giallorossa potrebbe decidere di cederlo, lasciando un vuoto tra i pali. Nei prossimi mesi si saprà se la trattativa andrà in porto.

Uno dei migliori portieri della Serie A di questa stagione è sicuramente Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce che si è ben comportato con la formazione giallorossa. Falcone potrebbe cambiare maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Sempre tra i migliori della formazione di Eusebio Di Francesco, Falcone potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con un club interessato al suo cartellino. La Fiorentina starebbe pensando a Wladimiro Falcone per la prossima stagione con il portiere che potrebbe salutare il Lecce nel caso in cui la formazione salentina dovesse retrocedere in Serie B. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L’Inter si prepara a mettere a segno un colpo importante a giugno, puntando su un calciatore italiano con l’obiettivo di rafforzare la rosa e favorire il suo reinserimento in nazionale.

Falcone, portiere del Lecce, potrebbe essere uno dei nomi caldi per il mercato estivo.

