Windows 11 diventa più stabile | l’update che riduce crash e blocchi

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5077181 a febbraio per Windows 11, perché molti utenti si sono lamentati di crash frequenti e blocchi improvvisi. L’aggiornamento mira a risolvere questi problemi e a migliorare la stabilità del sistema. In particolare, il nuovo update riduce i blocchi durante l’uso quotidiano, offrendo un’esperienza più fluida.

Microsoft ha distribuito l'aggiornamento cumulativo di febbraio per Windows 11, identificato con la sigla KB5077181. Si tratta di un pacchetto che rompe, almeno in parte, la tradizione degli update mensili segnati da correzioni che talvolta introducono nuovi problemi. Questa volta, infatti, le prime installazioni su configurazioni hardware molto diverse tra loro non hanno evidenziato anomalie rilevanti. Un dettaglio tutt'altro che scontato nel panorama degli aggiornamenti cumulativi del sistema operativo. Il cuore di KB5077181 è la sicurezza. L'update corregge ben 58 vulnerabilità, un numero che conferma l'approccio ampio e strutturale tipico del Patch Tuesday, piuttosto che quello di un intervento mirato su un singolo bug.