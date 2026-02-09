Windows 11 porta il Bluetooth multi-dispositivo su più computer

Windows 11 introduce una novità che farà felici gli utenti: ora è possibile collegare più dispositivi Bluetooth contemporaneamente e trasmettere lo stesso audio su tutti. Questa funzione faciliterà l’uso di altoparlanti, cuffie e altri dispositivi senza dover scollegare e riconnettere continuamente. La novità rappresenta un passo avanti per chi utilizza più dispositivi nello stesso momento, rendendo l’esperienza più semplice e immediata.

Windows 11: La Rivoluzione Audio a Portata Limitata di Pochi. L’ecosistema Windows 11 si appresta a un cambiamento significativo nella gestione dell’audio wireless, con l’introduzione della possibilità di trasmettere simultaneamente lo stesso flusso audio a più dispositivi Bluetooth. Questa funzionalità, attesa da molti utenti, si basa sulla tecnologia Bluetooth LE Audio, ma la sua implementazione si scontra con una realtà complessa: una compatibilità hardware estremamente selettiva. La promessa di un’esperienza d’ascolto condivisa, simile a quella che si potrebbe trovare in una palestra dove un televisore diffonde l’audio a più cuffie contemporaneamente, si concretizza, al momento, solo per una ristretta cerchia di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Windows 11 Aggiornamenti gennaio 2026 causano malfunzionamenti critici su Windows 11, alcuni dispositivi non si avviano più Da ieri, migliaia di utenti Windows 11 si trovano con il computer bloccato o che non si avvia più. Avvio veloce su barra applicazioni in Windows 11 e 10 (come XP) La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. HP OmniBook Ultra Flip 2-in-1 | 14 3K OLED Touch-Screen | Eclipse Gray | Complete Review in $2000 Ultime notizie su Windows 11 Argomenti discussi: Windows 11 26H2 si mostra in anteprima: Copilot entra nel sistema; Windows 11 lavora per migliorare l’integrazione tra smartphone e PC; Accesso alla memoria su Windows 11 solo agli amministratori: la nuova regola potrebbe confondere; Windows 11 24H2 KB5062660: Recall in Europa e agente AI. Windows 11 porta il Bluetooth multi-dispositivo su più computer, ma i requisiti restano severiMicrosoft prosegue i test per la funzionalità che consente di trasmettere lo stesso flusso audio a più dispositivi contemporaneamente, sfruttando la tecnologia Bluetooth LE Audio. Nonostante l'espansi ... hwupgrade.it Microsoft porta su Windows 11 il comando 'sudo' di LinuxDark Perk Ergo e Sym provati tra wireless, software via browser e peso ridotto be quiet! debutta nel settore mouse da gaming con Dark Perk Ergo e Dark Perk Sym: due modelli gemelli per specifiche, con ... hwupgrade.it Docking station per laptop WAVLINK, docking station quad monitor con doppia porta DP, HDMI, VGA, ingresso PD da 100 W, 3 porte USB-A 2.0, compatibile con Dell/HP/Lenovo ecc., solo sistema Windows #AMAZON A soli 27,99€ invece di 39,00€MI facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.