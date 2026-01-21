Il piccolo Antony, di appena dieci mesi, è deceduto dopo un ricovero di 53 giorni presso il Policlinico di Bari. Rimasto gravemente ustionato in casa lo scorso novembre a causa di un incidente con il bollitore, il suo caso ha attirato l’attenzione. Indagata la madre, sotto accusa per le circostanze dell’incidente. La notizia rappresenta un triste ricordo di una tragedia familiare che ha coinvolto tutta la comunità.

Alla fine non ce l'ha fatta. È morto nel Policlinico di Bari il piccolo Antony, bambino di dieci mesi rimasto gravemente ustionato lo scorso novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, nel Tarantino. Il piccolo era ricoverato in rianimazione da 53 giorni dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Manduria a seguito di un grave incidente domestico. La notizia è riportata dall'edizione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia. Le ustioni, di secondo e terzo grado, avevano interessato gran parte del corpo e le condizioni cliniche erano apparse sin da subito estremamente critiche. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Il piccolo Antony non ce l'ha fatta: morto dopo 53 giorni di agonia il bimbo ustionato in casa col bollitore. Indagata la mamma

Argomenti discussi: Ustionato con acqua bollente di un bollitore: muore un bimbo di 10 mesi; Dieci mesi, muore dopo 53 giorni di coma ustionato dall'acqua bollente in casa

