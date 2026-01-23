Travolta dal Frecciargento a Empoli muore a 22 anni | Gaia Gelsi non ce l’ha fatta dopo giorni di agonia

Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, è deceduta dopo essere stata investita da un treno a Empoli. La giovane, rimasta gravemente ferita nelle ore successive all’incidente, è morta all’ospedale di Careggi dopo giorni di agonia. La tragedia si è verificata presso la stazione ferroviaria di Empoli, lasciando la comunità sotto shock.

La tragedia alla stazione di Empoli. Si è spenta nelle scorse ore all’ospedale di Careggi Gaia Gelsi, la ragazza di 22 anni residente a Certaldo rimasta gravemente ferita martedì sera dopo essere stata travolta da un treno alla stazione ferroviaria di Empoli. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, la giovane non è riuscita a sopravvivere alle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Dopo l’incidente, Gaia era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove era stata ricoverata in prognosi riservata. Nei giorni successivi, vista la complessità del quadro clinico, era stato disposto il trasferimento a Careggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

