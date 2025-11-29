Where Winds Meet | Arriva la costruzione dei veicoli come Zelda

Lanciato da pochi giorni in versione internazionale, Where Winds Meet è solo all’inizio di un percorso che si prospetta ricco di evoluzioni. La versione globale attuale è infatti un’uscita introduttiva, concepita per presentare l’universo di gioco a un pubblico più ampio, ma destinata ad ampliarsi con una serie di aggiornamenti gratuiti, già programmati, che arricchiranno esplorazione, costruzione, libertà creativa e contenuti narrativi. Tra questi, il primo grande annuncio ha già conquistato l’interesse della community mondiale: l’arrivo dei veicoli costruibili, con una meccanica che richiama da vicino quella sperimentata in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma reinterpretata in stile orientale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

