Firenze da vivere gratuitamente | Festival Il Magnifico apre le porte di luoghi iconici e botteghe d’eccellenza
Il Festival Il Magnifico propone un ciclo di visite guidate gratuite a Firenze, aperte al pubblico nei giorni 29 e 30 gennaio e 1 febbraio. Queste iniziative, inserite nel calendario OFF del festival, permettono di scoprire luoghi iconici e botteghe d’eccellenza della città, offrendo un’occasione unica per vivere Firenze da un punto di vista autentico e culturale.
Il Festival Il Magnifico arricchisce la propria programmazione con un ciclo di visite guidate gratuite, in programma venerdì 29 e sabato 30 gennaio e domenica 1 febbraio, inserite nel calendario OFF del Festival. Un’occasione speciale per scoprire Firenze attraverso percorsi esclusivi e narrativi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
