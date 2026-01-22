Firenze da vivere gratuitamente | Festival Il Magnifico apre le porte di luoghi iconici e botteghe d’eccellenza

Il Festival Il Magnifico propone un ciclo di visite guidate gratuite a Firenze, aperte al pubblico nei giorni 29 e 30 gennaio e 1 febbraio. Queste iniziative, inserite nel calendario OFF del festival, permettono di scoprire luoghi iconici e botteghe d’eccellenza della città, offrendo un’occasione unica per vivere Firenze da un punto di vista autentico e culturale.

