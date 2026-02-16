Wemby-show i giovani battono i veterani! All-Star Game gli highlights

L’All-Star Game ha regalato una vittoria sorprendente ai giovani americani, grazie alle ottime prestazioni di Edwards e Wembanyama. La partita, che ha visto sfidarsi Team Stars, Team Stripes e Team World, ha mostrato come la freschezza e l’energia dei più giovani abbiano prevalso sui veterani. Wembanyama, con una schiacciata spettacolare, ha attirato l’attenzione tra i tifosi presenti.

L'All-Star Game torna a divertire grazie al triangolare tra Team Stars, Team Stripes e Team World: alla fine hanno la meglio i giovani statunitensi, trascinati dalle super prestazioni di Edwards e Wembanyama. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nba All Star Game, trionfano i giovani del Team Usa Stars. Edwards mvp, Wembanyama trascina tutti

Durante l’Nba All Star Game, i giovani del Team Usa Stars vincono grazie a una prestazione energica e coinvolgente.

