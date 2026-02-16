nba all star game trionfano i giovani del team usa stars edwards mvp wembanyama trascina tutti

Durante l’Nba All Star Game, i giovani del Team Usa Stars vincono grazie a una prestazione energica e coinvolgente. Edwards si aggiudica il titolo di MVP, mentre Wembanyama incanta il pubblico con la sua grinta e il suo stile deciso. Il nuovo formato della partita ha portato un ritmo più veloce e più spettacolare, con il francese che si fa notare per la sua determinazione e il suo entusiasmo.

Finalmente, dopo tanti tentativi, Adam Silver riceve una risposta positiva dal nuovo formato dell’All Star Game. Dopo anni di sfide scadenti e totalmente prive di intensità, la partita delle stelle di Los Angeles regala competitività e una buona dose di divertimento. Non sarà certo l’All Star Game degli anni '90, ma di sicuro l’idea di dividere le stelle in due squadre americane e una compagine internazionale ha stuzzicato l’orgoglio di diversi giocatori, rendendo godibile lo spettacolo offerto sul parquet. Ed è già un grande passo avanti rispetto alle ultime edizioni. Alla fine a vincere è la squadra americana più giovane, il Team Stars, che distrugge l’altra formazione a stelle e strisce, quella dei veterani, il Team Stripes, 47-21 in una finale di qualità decisamente inferiore rispetto alle tre partite di qualificazione, tutte divertenti e decise al fotofinish. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'All Star Game 2026 della NBA si è concluso questa notte con la vittoria degli USA Stars, un risultato che ha attirato l’attenzione sui protagonisti della partita, Victor Wembanyama e Kawhi Leonard.

VJ Edgecombe di Philadelphia ha vinto il premio come miglior giovane e ha portato a casa la vittoria del suo team all'All Star Game.

