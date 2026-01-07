Warner Bros boccia Paramount | offerta inadeguata avanti con Netflix

Warner Bros. Discovery ha rifiutato l’offerta di Paramount Skydance, giudicandola inadeguata, e confermato la collaborazione con Netflix. L’accordo con Netflix riguarda l’acquisto delle attività legate al cinema e allo streaming di Warner Bros., con un’offerta di 27,75 dollari per azione, in contanti e azioni. La decisione sottolinea la strategia di Warner Bros. di proseguire con l’accordo attuale, evitando proposte considerate non soddisfacenti.

Milano, 7 gen. (askanews) – Warner Bros. Discovery boccia ancora una volta l’offerta pubblica di acquisto da 30 dollari per azione promossa da Paramount Skydance (Psky) e ribadisce la bontà dell’accordo chiuso dal board con Netflix che propone 27,75 dollari, in contanti e azioni, per rilevare le sole attività di Wbd legate al cinema e allo streaming. In una lettera agli azionisti il board con decisione unanime ha invitato i soci a non aderire alla proposta di Psky: l’offerta, si legge, “rimane inadeguata” e dal “valore insufficiente”, anche perché esporrebbe gli azionisti a “rischi, costi e incertezze” legate all’esecuzione dell’offerta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

