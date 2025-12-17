Warner Bros respinge l’offerta Paramount | avanti con Netflix

Warner Bros Discovery ha respinto l’offerta ostile di Paramount Skydance da oltre 108 miliardi di dollari, ritenendola priva di solide garanzie finanziarie e troppo rischiosa. La decisione segna un rafforzamento della posizione del colosso di Hollywood, che ora punta a proseguire con la propria strategia e a collaborare con Netflix, preferendo evitare accordi potenzialmente instabili. La partita nel settore streaming e entertainment si fa sempre più complessa e competitiva.

© Quifinanza.it - Warner Bros respinge l’offerta Paramount: avanti con Netflix Il consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery ha respinto l’offerta ostile da 108,4 miliardi di dollari presentata da Paramount Skydance, giudicandola priva di adeguate garanzie di finanziamento e caratterizzata da “numerosi e significativi rischi “. La decisione è stata comunicata in una lettera agli azionisti, diffusa tramite un deposito regolamentare. Il board ha affermato che Paramount avrebbe “ripetutamente fuorviato” gli azionisti sostenendo che l’offerta in contanti da 30 dollari per azione fosse interamente garantita dalla famiglia Ellison, guidata dal fondatore di Oracle Larry Ellison. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: Paramount sfida Netflix, lancia un’offerta ostile su Warner Bros Discovery Leggi anche: Paramount Skydance lancia un’offerta ostile per acquisire Warner Bros. Discovery, dopo l’accordo con Netflix Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Warner Bros respinge l’offerta Paramount: avanti con Netflix - Il board di Warner Bros Discovery ha definito l’offerta di Paramount “inferiore” rispetto all’accordo di fusione già sottoscritto con Netflix. quifinanza.it

Warner Bros rifiuta (di nuovo) l’offerta di Paramount dopo l’appello agli azionisti - Adesso la società guidata dalla famiglia Ellison dovrà decidere se presentare un'offerta superiore o ritirarsi. msn.com

Tutto quello che c'è da sapere sulla battaglia per Warner Bros - Le strategie dei giganti dello streaming,i riflessi sull’industria dell’intrattenimento e il fattore politico. ilfoglio.it

Warner Bros. Discovery verso il no a Paramount. Secondo le ultime indiscrezioni, il consiglio di amministrazione vuole confermare l'impegno con Netflix. Intanto Jared Kushner si tira fuori dalla corsa x.com

La Warner Bros sta pianificando di rifiutare l'ultima offerta della Paramount per acquistare la società Considerano il loro accordo attuale con Netflix come un'offerta di maggiore valore, certezza e termini - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.