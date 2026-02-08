Serie C femminile Invicta occasione gettata alle ortiche Sconfitta al quinto dopo il doppio vantaggio

La squadra di Stefano Spina ha perso in casa al quinto minuto dopo aver avuto un doppio vantaggio. La partita è stata una delusione, con le ragazze che non sono riuscite a mantenere il risultato e hanno lasciato andare via un’occasione importante. La sconfitta lascia il team con tante domande da risolvere, mentre i tifosi sono già in attesa di vedere come reagiranno nella prossima partita.

E' iniziato con una brutta sconfitta casalinga il girone di ritorno di serie C femminile per il team di Stefano Spina. L' Invicta in rosa ha infatti perso 3-2 in casa contro Chianti Volley: un punto conquistato, ma un ko pesante che non fa ben sperare per la corsa salvezza. Questi i punteggi dei set: 2519, 2522, 2225, 2325, 1416, a dimostrazione dell'equilibrio della sfida. Con la vittoria nell'anticipo le avversarie salgono a quota 18 punti al settimo posto; grossetane che invece rimangono dodicesime e penultime con 11 punti. Una battuta d'arresto che complica il cammino salvezza della formazione maremmana nonostante le ragazze di Spina avessero approcciato decisamente bene la sfida, vincendo i primi due set.

