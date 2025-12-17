Volley Serie C Altra bruciante sconfitta per i bianconeri Troppi errori e il Grosseto ne approfitta
Nel match di Serie C di volley, i bianconeri di Fucecchio subiscono una sconfitta pesante contro il Grosseto, evidenziando troppi errori e mancanza di continuità. La partita si conclude con il punteggio di 1-3, confermando le difficoltà della squadra locale nel trovare il ritmo giusto contro un avversario determinato.
VOLLEY FUCECCHIO 1 INVICTA GROSSETO 3 VOLLEY FUCECCHIO: Alberti, Bertolini, Bottari, Camorani, Cantini, Montagnani, Panelli, Pantani, Pertici, Petracca, Pierotti, Sergianni, Li Vecchi (L1), Bellagamba (L2). All.: Cei INVICTA GROSSETO: Benedettelli, Carmelita, Corridori, Galoppi, Lazzeretti, Lorenzini, Puccinelli, Terrosi, Gigi (L1). All.: Ferrari Parziali: 19-25; 25-23; 18-25; 16-25. Arbitri: Costabile e D’Amico FUCECCHIO – Altra sconfitta per i bianconeri di Duccio Cei, che, di fronte una non trascendentale avversaria, hanno perduto restando così in penultima posizione in classifica con soli 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
