Terni, 30 novembre 2025 – I rossoverdi si fermano dopo una serie positiva di 8 turni (10 tra campionato e Coppa). Prestazione negativa in senso generale. Il Guidonia merita la vittoria per organizzazione, dinamismo e compattezza difensiva. Gli ospiti passano al primo affondo: cross dalla sinistra di Errico, difesa rossoverde incerta, il pallone rimbalza su Ndrecka e giunge a Zappella che insacca da distanza ravvicinata. Le fere pareggiano con un rasoterra di Durmush dal limite che si insacca sul secondo palo (Stellato non è reattivo, forse ingannato da una deviazione). Nel finale di frazione D’Alterio devia in angolo una conclusione ravvicinata di Tascone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana-Guidonia Montecelio 1-2, stop alla serie positiva