Ternana-Guidonia Montecelio 1-2 stop alla serie positiva
Terni, 30 novembre 2025 – I rossoverdi si fermano dopo una serie positiva di 8 turni (10 tra campionato e Coppa). Prestazione negativa in senso generale. Il Guidonia merita la vittoria per organizzazione, dinamismo e compattezza difensiva. Gli ospiti passano al primo affondo: cross dalla sinistra di Errico, difesa rossoverde incerta, il pallone rimbalza su Ndrecka e giunge a Zappella che insacca da distanza ravvicinata. Le fere pareggiano con un rasoterra di Durmush dal limite che si insacca sul secondo palo (Stellato non è reattivo, forse ingannato da una deviazione). Nel finale di frazione D’Alterio devia in angolo una conclusione ravvicinata di Tascone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
La #sconfitta della #Ternana in casa contro il #Guidonia nelle #foto di #Mirimao umbriaon.it/la-sconfitta-d… #Umbria #calcio #sport #LegaPro #serieC #Terni #Roma Vai su X
La Ternana perde con il Guidonia 1-2 Due errori nel primo tempo regalano il risultato con un secondo tempo totalmente fuori dalla gara - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Guidonia 1-2: le Fere cadono in casa, blitz dei laziali - Guidonia Montecelio di Domenica 30 novembre 2025: decidono Zappella e Mastrantonio, inutile il gol di Durmush ... Riporta calciomagazine.net
Ternana-Guidonia Montecelio 1-2, stop alla serie positiva - 1): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella (17’ st Orellana); Romeo (17’ st Bianay), Garetto (17’ st McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Durmush (35’ st Pettinari) Dubickas (25’ st Ferrante); ... Come scrive msn.com
RIVIVI – TERNANA-GUIDONIA 1-2, le Fere mancano il tris - Guidonia Montecelio, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Secondo ternananews.it