Volley Serie A3 | piegata in 4 set San Donà di Piave La Conad che vince non fa più notizia Arriva la 12ª consecutiva

Il San Donà di Piave ha subito una sconfitta in quattro set contro la Conad, che continua a inanellare vittorie senza sosta. La squadra di Reggio Emilia ha dominato in campo, portando a casa la dodicesima vittoria consecutiva, senza lasciare spazio a dubbi sulla loro supremazia. Durante la partita, Mian ha segnato 25 punti, contribuendo in modo decisivo al successo della Conad.

CONAD 3 SAN DONà 1 CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni, Signorini 5, Chevalier ne, Marini (L), Scaltriti 7, Barone ne, Mian 25, Alberghini 5, Catellani, Sighinolfi 10, Sanguanini ne, Zecca (L), Mazzon 12, Santambrogio 2. All. Zagni. SAN DONA’ DI PIAVE: Cavasin 15, Salvador, Grespan 2, Bidoia ne, Barbon 1, Bellucci, Lazzarini 3, Zilio, Paludet, Garra 12, Filippelli, Marzorati 8, Cunial 1, Zanatta ne, Fedrici 13. Arbitri: Viterbo e Vangone. Parziali: 25-17, 21-25, 25-17, 25-17 Prosegue la marcia vittoriosa della Conad (49), che piega in 4 set San Donà di Piave e porta a 12 la striscia positiva, mantenendosi saldamente al comando del girone con 9 lunghezze su Belluno (che ha però una partita in meno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie A3: piegata in 4 set San Donà di Piave. La Conad che vince non fa più notizia. Arriva la 12ª consecutiva Volley Serie A3. Conad a caccia della 12ª vittoria di fila La Conad, con una vittoria che le permetterebbe di raggiungere la dodicesima consecutiva, punta a mantenere il ritmo contro San Donà di Piave. Volley A3: Reggio Emilia sfida San Donà, la Conad punta a consolidare la leadership e allungare in classifica. Reggio Emilia affronta San Donà nel campionato di volley A3, perché vuole mantenere il primo posto in classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 6ª Giornata Rit. (15/02/2026) – Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu, Stagione 2025 – TABELLINI; Grottazzolina piegata al tie break dopo due ore di gioco; Quattro giornate al termine della stagione regolare: la Domotek Volley Reggio Calabria impegnata a Napoli. Risultati 15ª Giornata Serie A3: Domotek Volley a +2 su Castellana Grotte a 3 giornate dal termine | CLASSIFICALa Domotek batte 1-3 Napoli, Castellana Grotte supera 0-3 Galatone. Distacchi invariati: reggini a +2 con 3 giornate di regular season rimaste. Questo il resoconto della 15ª Giornata di Serie A3 per q ... strettoweb.com Serie A3, Domotek non sbaglia e piega Energy TimeSpike: ottava sinfonia amarantoIn terra molisana il risultato si chiude 1-3 per la squadra di mister Polimeni: monologo reggino per la capolista ... reggiotoday.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Savino Del Bene Volley Scandicci e CBF Balducci Hr Macerata della 25ª giornata di Serie A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #Scandicci #Macerata #poweredbytigotà - facebook.com facebook