LIVE Trento-Lubiana 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | l’Itas allunga nel primo set

Segui in tempo reale la sfida tra Trento e Lubiana, valida per la Champions League volley 2026. L'Itas Trentino si distingue nel primo set, allungando nel punteggio, mentre i punti si susseguono tra le due squadre. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa partita emozionante.

22-18 Fuori l'attacco in diagonale di Faure. 22-17 Diagonale vincente di Sen da posto 4. 22-16 Primo tempo di Flavio 21-16 Errori al servizio Trento Time out ACH Volley Ljubljana 21-15 Faure attacca un pallone complicato e staccato da rete. La palla sbatte sulle mani del muro, si impenna e cade nella metà campo slovena nei pressi della rete 20-15 Errore al servizio Lubiana. 19-15 La palla è fuori, seppur di pochissimi millimetri 19-15 Fuori l'attacco di Ramon. Mendes vuole vederci chiaro e chiede un challenge. 19-14 Primo tempo di Flavio. Secondo punto per il brasiliano 18-14 Primo tempo di Pajenk 18-13 Diagonale di Ramon da posto 4 17-13 Mani out di Sen.