volley minore trasferta di coppa italia per la kerakoll sassuolo sfida in lombardia in casa della rossella ets

La Kerakoll Sassuolo, impegnata nel campionato di volley minore, si prepara alla trasferta di Coppa Italia contro la Rossella Ets in Lombardia. Dopo aver concluso il girone d’andata, le squadre si concentrano ora sui quarti di finale delle competizioni nazionali, dove le prime classificate di ogni girone si contendono l’accesso alle fasi successive. La sfida rappresenta un’importante occasione per la formazione emiliana di confermare il proprio percorso in questa competizione.

Chiuso il girone d’andata nello scorso weekend, i campionati minori di pallavolo si fermano per un paio di settimane, lasciando spazio ai recuperi disputati nei giorni scorsi, e soprattutto ai quarti di finale delle Coppa Italia delle varie categorie, dalla serie B maschile alla B2 femminile, a cui si sono qualificate le prime classificate di ciascun girone, al termine dell’andata. Giovedì sera intanto, si è giocato il recupero di serie C femminile tra Calderara e Castelvetro, vinto dalle modenesi che così si avvicinano alla zona playoff, mentre ieri sera il Modena Volley di B2 femminile (foto) ha recuperato la gara contro la Persicetana, non giocata per problemi della formazione bolognese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

