Volley serie B C D La My Mech lotta con la capolista ma non basta Importante successo del Russi con Cattolica

Non è proprio un fine settimana epocale, quello appena trascorso, per il volley ravennate di serie B, C e D, a parte poche eccezioni, tra le quali spicca il Russi femminile allenato da Luca Morigi, in serie C, vittorioso col Cattolica, trascinato da Laura Zebi. Ora le ravennati sono seconde in classifica. Sconfitta, invece nel girone D di serie B maschile per la Consar Pietro Pezzi, battuta 3-1 (25-21, 24-26, 25-22, 25-22) a San Severino Marche e sempre ultima in classifica con 2 punti. Doppia battuta d’arresto anche nel girone G di B2 femminile. La My Mech Cervia vince il primo set con la capolista Chiusi, lotta ma alla fine cede 1-3 (25-23, 23-25, 14-25, 26-28) alle toscane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

