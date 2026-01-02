Castiglion Fiorentino il punto sulle scuole comunali

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha programmato un incontro con i genitori interessati per discutere delle scuole comunali. L’appuntamento si terrà l’8 gennaio alle ore 17 presso la sede comunale. L’obiettivo è condividere aggiornamenti e ascoltare le esigenze della comunità scolastica, promuovendo un dialogo trasparente e costruttivo per il futuro delle strutture educative del territorio.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – . In contro con i genitori interessati il prossimo 8 gennaio ore 17.30 Palazzo San Michele. Criticità strutturali ed esubero degli edifici scolastici rispetto alla popolazione scolastica esistente alla base delle decisioni da prendere. Da una parte la preoccupazione dei genitori che hanno i figli che frequentano le scuole di " Santa Cristina" e de "La Nave" mentre dall'altra risuonano inesorabili i numeri dei nuovi nati. Nel 2025, anche se il dato è ancora provvisorio, i bambini venuti al mondo dovrebbero essere poco più di 70 addirittura se ne contano solamente 3 in tutta la Valle di Chio.

