Gazzetta dello Sport | Napoli tornano i nostri

Il Napoli affronta un periodo complicato, segnato da recenti sconfitte contro Benfica e Udinese, che influenzano il morale e la fiducia della squadra. La stagione presenta ancora sfide importanti, mentre i tifosi e la società cercano di ritrovare equilibrio e determinazione per riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.

"> UDINE – Il momento non è dei più semplici e le sconfitte contro Benfica e Udinese non aiutano a ritrovare serenità. Ma in fondo al tunnel dell’emergenza il Napoli intravede una luce. Stanislav Lobotka è tornato. Pochi minuti a Udine, ma sufficienti per capire che lo slovacco è pronto a riprendersi il ruolo di faro del gioco azzurro in vista della Supercoppa. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, non si tratta di un rientro banale. Per caratteristiche tecniche e fisiche, nella rosa del Napoli non esiste un giocatore in grado di sostituire davvero Lobotka o di mascherarne l’assenza. Napolipiu.com

