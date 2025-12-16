Gazzetta dello Sport | Napoli tornano i nostri

Il Napoli affronta un periodo complicato, segnato da recenti sconfitte contro Benfica e Udinese, che influenzano il morale e la fiducia della squadra. La stagione presenta ancora sfide importanti, mentre i tifosi e la società cercano di ritrovare equilibrio e determinazione per riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i nostri” "> UDINE – Il momento non è dei più semplici e le sconfitte contro Benfica e Udinese non aiutano a ritrovare serenità. Ma in fondo al tunnel dell’emergenza il Napoli intravede una luce. Stanislav Lobotka è tornato. Pochi minuti a Udine, ma sufficienti per capire che lo slovacco è pronto a riprendersi il ruolo di faro del gioco azzurro in vista della Supercoppa. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, non si tratta di un rientro banale. Per caratteristiche tecniche e fisiche, nella rosa del Napoli non esiste un giocatore in grado di sostituire davvero Lobotka o di mascherarne l’assenza. Napolipiu.com ???? Osimhen da APPLAUSI: non vede l’ora di Venezia-Napoli per questo motivo!?? Gazzetta dello Sport: “Napoli, niente scherzi” - A raccontare la metamorfosi azzurra è Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, che evidenzia come ... napolipiu.com

La cerimonia di premiazione dei Gazzetta Sports Awards 2025 Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno mentre la nazionale italiana di Coppa Davis ha vinto il premio impresa dell’anno dopo il terzo trionfo consecutivo Gazzetta dello Sport x.com