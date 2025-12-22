Sport e solidarietà nel weekend di Natale con Inclusive Sport Days

Nel weekend del 20 e 21 dicembre si è svolta a Roma la terza edizione degli Inclusive Sport Days, evento di beneficenza organizzato da Msp Roma in collaborazione con G Sport Village. L’iniziativa ha promosso lo sport e la solidarietà, offrendo un momento di aggregazione e inclusione per tutta la comunità durante il periodo natalizio.

Roma, 22 dic. (askanews) – Sport e solidarietà sotto l’albero di Natale. Nel weekend del 20 e 21 dicembre – si legge in una nota – si è svolta la terza edizione degli Inclusive Sport Days, l’evento di beneficenza organizzato da Msp Roma, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, in collaborazione con il G Sport Village. Come già avvenuto negli ultimi anni, l’iniziativa ha messo al centro due discipline amatissime, padel e nuoto, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti dedicati all’inclusione sociale e al benessere delle persone più fragili. L’evento ha preso il via sabato 20 dicembre con la maratona di nuoto “Una bracciata per la ricerca”: un simbolico passaggio di testimone che ha coinvolto 80 staffettisti tra famiglie, atleti agonisti e amatori, impegnati in turni di 15 minuti di nuoto libero, con l’impianto sportivo rimasto aperto 24 ore no stop. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

