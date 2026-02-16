Vittozzi trionfa ad Anterselva | oro olimpico nel biathlon e dedica emozionante al nonno fonte d’ispirazione

Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon ad Anterselva, un risultato che le dà grande soddisfazione e che dedica al nonno, che le ha trasmesso la passione per lo sport. La campionessa si è lasciata andare a un sorriso emozionato, ricordando di aver sentito il nonno in ogni momento della gara, mentre correva sulla pista. La vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici, e rappresenta il suo primo oro olimpico. Durante l’intervista, Vittozzi ha parlato di come il nonno le abbia sempre dato forza e motivazione, anche nei momenti più difficili.

