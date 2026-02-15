Biathlon Lisa Vittozzi è oro olimpico | storico trionfo nell’inseguimento ad Anterselva Un sogno diventato realtà

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro olimpico nell’inseguimento di biathlon ad Anterselva, portando a casa il primo oro femminile per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina. La vittoria arriva dopo settimane di duro allenamento e una gara molto combattuta, culminata con un sorpasso decisivo negli ultimi chilometri. La sportiva ha dimostrato grande determinazione, colpendo tutti con una prestazione impeccabile sulla neve italiana.

Lisa Vittozzi fa la storia: l’oro olimpico nel biathlon e un sogno che si avvera. Lisa Vittozzi ha conquistato oggi, 15 febbraio 2026, l’oro nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, tenutesi ad Anterselva. Un trionfo storico per l’atleta italiana e per lo sport nazionale, che celebra il primo titolo olimpico nella disciplina. La sappadina ha chiuso la gara con una prestazione impeccabile, senza errori al poligono, superando la norvegese Kirkeeide di 28 secondi e 8 decimi e la finlandese Minkkinen, terza. Una gara combattuta e una strategia vincente. La competizione, preceduta dalla sprint di sabato, ha visto Vittozzi partire dalla quinta posizione, con un distacco di 40 secondi dalla leader.🔗 Leggi su Ameve.eu

