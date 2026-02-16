Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro di Rutilio Manetti gli avvocati | Macchina del fango contro un innocente

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”, perché gli avvocati hanno denunciato una campagna diffamatoria contro di lui. La decisione arriva dopo mesi di attesa, durante i quali il critico d’arte ha sempre negato ogni coinvolgimento nel traffico di opere d’arte illecite. Gli avvocati hanno commentato che si è trattato di una vera e propria macchina del fango, mossa contro un cittadino innocente. Il procedimento giudiziario si è concentrato sulla provenienza dell’opera e sui documenti presentati in tribunale.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2026 - Assolto Vittorio Sgarbi, dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro'. L'assoluzione è stata pronunciata dal gup di Reggio Emilia con la formula della vecchia insufficienza di prove, mentre la Procura guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. L'inchiesta da Macerata a Reggio Emilia. Il fascicolo d'inchiesta era stato aperto a Macerata, poiché Sgarbi ha il domicilio a San Severino Marche di cui fu sindaco; poi è approdato nella città emiliana. Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro di Rutilio Manetti Vittorio Sgarbi è stato assolto dall'accusa di riciclaggio legata alla vendita del quadro di Rutilio Manetti, "La cattura di San Pietro". Il critico d'arte era rimasto imputato solo di riciclaggio: i due reati, contraffazione di beni culturali e autoriciclaggio di beni culturali, erano stati archiviati. Il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi. Vittorio Sgarbi è stato assolto dal Tribunale di Reggio Emilia dall'accusa di riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sul dipinto di Rutilio Manetti intitolato La cattura di San Pietro.