Il giudice ha deciso, mettendo – forse – un punto alla vicenda che ha coinvolto Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. La donna ha chiesto tramite il suo avvocato che al padre venisse assegnato un amministratore di sostegno. Una richiesta certamente particolare, a suo dire dovuta alle condizioni di salute precarie e preoccupanti del critico d’arte. Le due parti sembrano due linee parallele destinate a non incontrarsi più. Intanto la decisione è arrivata, come reso noto da Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia. La decisione del giudice sull’amministratore di sostegno. No, a Vittorio Sgarbi non occorre un amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittorio Sgarbi, cosa ha deciso il giudice sulla gestione del suo patrimonio

Leggi anche: Vittorio Sgarbi e l’assurda scelta sul patrimonio: ecco cosa ha deciso di fare

Leggi anche: Vittorio Sgarbi, in aula contro la figlia, regala alla giudice il suo ultimo libro: il motivo del gesto inaspettato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Evelina Sgarbi e il malore del padre Vittorio in tv: «Temo per la sua vita. Questo è maltrattamento, sono pronta a denunciare tutti»; Caso Sgarbi, la giudice non viene ricusata. Il tribunale: “Inammissibile il ricorso della figlia”; Vittorio Sgarbi riceve la visita di Agnelli: amicizia, stima e un percorso di ripartenza; “Va cacciato e arrestato”: Vittorio Sgarbi condannato per diffamazione contro il pm Woodcock, multa da 2500 euro.

«Vittorio Sgarbi non ha bisogno di amministratore di sostegno»: disposta una super perizia medica - È quanto emerge dall’ultima decisione della giudice, resa nota lunedì 22 dicembre nel corso ... leggo.it