Vittorio Sgarbi perizia shock | la decisione clamorosa del giudice

Vittorio Sgarbi rischia di perdere temporaneamente la libertà. Una perizia medica richiesta dal tribunale ha sollevato dubbi sulla sua capacità di gestire le proprie faccende. Ora si attende la decisione del giudice, che potrebbe portare a ulteriori provvedimenti. La vicenda tiene banco nel mondo della politica e dell’arte, mentre il critico si difende e si dice sorpreso dalla situazione.

Una perizia medica ordinata dal tribunale mette in dubbio l'autonomia legale di Vittorio Sgarbi: ecco perché e cosa potrebbe succedere adesso al noto critico d'arte. Vittorio Sgarbi sotto osservazione: il giudice ordina la perizia medica Un colpo di scena scuote le aule del tribunale e i riflettori dei media: Vittorio Sgarbi finisce al centro di una vicenda che nessuno si aspettava. Non si tratta di una polemica in TV, ma di una questione seria, una decisione presa da un giudice del Tribunale civile di Roma. L'ordine è chiaro: perizia medica immediata. L'obiettivo? Capire se Sgarbi sia ancora in grado di gestire con lucidità la propria vita, le scelte giuridiche e i suoi beni.

