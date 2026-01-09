Bova archivia il caso Corona e vola con Don Matteo | è la prova che alla macchina del fango si può anche sopravvivere

Raoul Bova supera le polemiche legate allo scandalo Ceretti e conferma la sua popolarità con Don Matteo 15, che debutta con un ascolto del 25%. La sua capacità di resistere alle critiche dimostra la solidità del rapporto con il pubblico e la forza del personaggio, offrendo continuità e affidabilità nel panorama televisivo italiano.

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio» - Nella docuserie compare anche Lele Mora, che raccontò di aver avuto una relazione con Corona e di avergl ... milano.corriere.it

Caso Raoul Bova, la versione di Corona: “Polizia a casa, nessun sequestro”/ “Tutta una bufala mediatica” - Corona al veleno sul gossip Raoul Bova: "Tutta una messinscena, i poliziotti hanno riso quando ho spiegato la storia". ilsussidiario.net

