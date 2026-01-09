Bova archivia il caso Corona e vola con Don Matteo | è la prova che alla macchina del fango si può anche sopravvivere
Raoul Bova supera le polemiche legate allo scandalo Ceretti e conferma la sua popolarità con Don Matteo 15, che debutta con un ascolto del 25%. La sua capacità di resistere alle critiche dimostra la solidità del rapporto con il pubblico e la forza del personaggio, offrendo continuità e affidabilità nel panorama televisivo italiano.
Nonostante lo scandalo Ceretti, il pubblico resta fedele a Raoul Bova e spinge Don Matteo 15 al 25% di share nel giorno del suo debutto. Non è solo l’ennesimo successo Auditel della Rai, ma la prova della riuscita strategia di "resistenza" messa in atto dall'attore dopo l'attacco di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
