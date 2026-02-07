Cade da una scala in azienda operaio portato al Civile di Brescia

Un operaio è caduto da una scala questa mattina nell’azienda Indecast a Castiglione delle Stiviere. È stato portato d’urgenza al Civile di Brescia. La scena ha subito messo in allarme i presenti, che hanno chiamato subito i soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono ancora da chiarire.

Momenti di forte apprensione nella mattinata di venerdì all'interno della Indecast, un'azienda di Castiglione delle Stiviere. Un lavoratore di 62 anni, impegnato nelle normali attività di servizio, è rimasto ferito dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala, cadendo rovinosamente.

