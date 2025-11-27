Giovane precipita da una parete di arrampicata e resta paralizzato | a processo il titolare della palestra

Un ragazzo di 26 anni è precipitato da una parete di arrampicata in una palestra di Brugherio (Monza e Brianza) ed è rimasto paralizzato. Il titolare è a processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Paliano una giovane è precipitata dal primo piano dell'istituto. Trasferita d'urgenza al Bambino Gesù, indagini in corso sulla dinamica. #Attualita - facebook.com Vai su Facebook

