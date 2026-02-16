Visano 80enne imprenditore edile precipita da una scala | indagini sul possibile malore e sicurezza sul lavoro

Un uomo di 80 anni, imprenditore edile, è morto a Visano dopo essere caduto da una scala mentre lavorava in un’azienda agricola di via Gambarelli. La causa sembra essere un malore improvviso che lo avrebbe fatto perdere l’equilibrio. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni dipendenti, che hanno chiamato i soccorsi. Le autorità stanno indagando per chiarire se ci siano stati problemi di sicurezza sul lavoro o altre cause che abbiano provocato la tragedia.

Tragico Incidente a Visano: Imprenditore Edile Muore Precipitando da una Scala. Un imprenditore edile di 80 anni ha perso la vita questo lunedì 16 febbraio a Visano, in provincia di Brescia, in seguito a una caduta da una scala durante lavori di manutenzione in un'azienda agricola di via Gambarelli. La dinamica dell'accidente è al vaglio delle autorità, che ipotizzano un possibile malore come causa della tragedia, avvenuta sotto gli occhi del fratello della vittima. L'incidente solleva nuovamente il tema della sicurezza sul lavoro e della vulnerabilità dei lavoratori, anche quelli più esperti. Una Mattinata Sconvolta: L'Allarme e il Tentativo di Soccorso.