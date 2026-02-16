La Vis Pesaro affronta questa sera il Campobasso al Benelli con l’obiettivo di superare gli avversari in classifica. La squadra di casa sa che deve vincere per avvicinarsi alla vetta, soprattutto dopo aver accumulato due punti di svantaggio. Il match inizia alle 20.30 e rappresenta un’occasione importante per i biancorossi di cambiare rotta e migliorare la loro posizione in campionato.

Stasera per la Vis è vietato fallire. Alle 20.30 al Benelli arriva un Campobasso a +2 dai biancorossi ma con tante difficoltà sia dentro che fuori dal campo. Tre ko nelle ultime quattro, storie tese tra società e tifoseria, titolari sfiancati dalle precedenti due gare in pochi giorni. La Vis ne ha fatti riposare diversi nella sconfitta di giovedì a Gubbio e oggi potrà tornare alle origini. Uniche defezioni Mariani e Paganini. Il primo è stato convocato con l’Under 18 azzurra per la doppia gara amichevole di domani e mercoledì contro l’Ucraina, il secondo non ha recuperato a pieno dalla scorsa gara in Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro, missione sorpasso al Benelli

Al Benelli, la Vis Pesaro si presenta difficile da interpretare: nel primo tempo, i biancorossi si sono trovati in difficoltà, apparendo poco incisivi e poco chiari nel loro gioco.

Il match tra Vis Pesaro e Campobasso, in programma lunedì 16 febbraio alle 20:30 al stadio Benelli, si gioca perché entrambe le squadre cercano di assicurarsi un posto nei playoff.

